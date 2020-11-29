В городе в Бурятии устранена крупная аварий

Как сообщал «Байкал-Daily», 28 ноября в 17 часов в городе Закаменск Закаменского района Бурятии произошла крупная авария.
Произошёл разрыв магистрального трубопровода диаметром 400 мм. В домах жителей прекращено теплоснабжение и подача горячей воды. Под отключение попали 69 многоквартирных домов, в которых проживают более 6 тысяч жителей города Закаменск, 4 детских сада, Центр реабилитации несовершеннолетних и Дом для ветеранов.
- В правительстве республики Бурятии 28 ноября срочно был организован штаб под председательством заместителя председателя правительства Евгения Луковникова. По поручению министра строительства Бурятии Николая Рузавина на место происшествия в ночь с 28 на 29 ноября выехал заместитель министра Евгений Поляков, - сообщили в пресс-службе республиканского минстроя.
На утро, 10:00 29 ноября авария устранена полностью. По словам замминистра, сварочные работы завершены, сейчас идёт заполнение системы теплоснабжения.
- Ночью на объекте работало 12 рабочих ресурсоснабжающих организаций, 4 единицы техники, организовано 11 мобильных групп из числа работников администрации муниципального образования. Тепло в дома поступит в самое ближайшее время, сообщил заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Поляков.
Аварией заинтересовалась прокуратура – организована проверка.
Надзорный орган проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства ресурсоснабжающей организацией и органами местного самоуправления района. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.