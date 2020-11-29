 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 ноября

28 ноября

27 ноября

Популярное

В городе в Бурятии устранена крупная аварий

В городе в Бурятии устранена крупная аварий
Происшествия,  Фото:минстрой РБ
В республиканском минстрое заявили о заполнении системы теплоснабжения

Как сообщал «Байкал-Daily», 28 ноября в 17 часов в городе Закаменск Закаменского района Бурятии произошла крупная авария.

Произошёл разрыв магистрального трубопровода диаметром 400 мм. В домах жителей прекращено теплоснабжение и подача горячей воды. Под отключение попали 69 многоквартирных домов, в которых проживают более 6 тысяч жителей города Закаменск, 4 детских сада, Центр реабилитации несовершеннолетних и Дом для ветеранов.

- В правительстве республики Бурятии 28 ноября срочно был организован штаб под председательством заместителя председателя правительства Евгения Луковникова. По поручению министра строительства Бурятии Николая Рузавина на место происшествия в ночь с 28 на 29 ноября выехал заместитель министра Евгений Поляков, - сообщили в пресс-службе республиканского минстроя.

На утро, 10:00 29 ноября авария устранена полностью. По словам замминистра, сварочные работы завершены, сейчас идёт заполнение системы теплоснабжения.

- Ночью на объекте работало 12 рабочих ресурсоснабжающих организаций, 4 единицы техники, организовано 11 мобильных групп из числа работников администрации муниципального образования. Тепло в дома поступит в самое ближайшее время, сообщил заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Поляков.

Аварией заинтересовалась прокуратура – организована проверка.

Надзорный орган проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства ресурсоснабжающей организацией и органами местного самоуправления района. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянку оштрафовали за оскорбление таксиста
Иркутянку оштрафовали за оскорбление таксиста
Происшествия, 28.11.2020
Всё происходящее таксист записал на видео
В Бурятии любитель наркотиков попался с мешками марихуаны
В Бурятии любитель наркотиков попался с мешками марихуаны
Происшествия, 28.11.2020
Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за наркотики
Житель Бурятии украл с фермы бензогенератор
Житель Бурятии украл с фермы бензогенератор
Происшествия, 28.11.2020
Кража произошла, когда фермер пас коров
В Иркутской области ДТП унесло жизни двух человек
В Иркутской области ДТП унесло жизни двух человек
Происшествия, 28.11.2020
Смертельная авария произошла в Шелехове
Улан-удэнца оштрафовали за кражу банки пива
Улан-удэнца оштрафовали за кражу банки пива
Происшествия, 28.11.2020
Преступление произошло в продуктовом магазине
В Улан-Удэ пропал 14-летний подросток
Происшествия, 27.11.2020
В последний раз подростка видели в среду
В Улан-Удэ поймали карманницу – многодетную мать
В Улан-Удэ поймали карманницу – многодетную мать
Происшествия, 27.11.2020
Женщина совершила кражу в маршрутке
В Улан-Удэ вымогатель разбил окно
В Улан-Удэ вымогатель разбил окно
Происшествия, 27.11.2020
Молодой человек требовал денег у девушек
В Бурятии пытались закрыть дело о смертельном ДТП
В Бурятии пытались закрыть дело о смертельном ДТП
Происшествия, 27.11.2020
Пассажир погиб по вине пьяного водителя

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^