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В Ангарске на девочку напала собака

В Ангарске на девочку напала собака
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пёс поранил девочке губу

26 ноября в городе Ангарске десятилетнюю девочку укусила бродячая собака. Девочка получила небольшое травмирование губы.

По данному факту следственным отделом по городу Ангарск СУ СК РФ по Иркутской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РФ «Халатность».

- Следователи СК России выясняют обстоятельства инцидента. В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ 11 ноября бездомная собака напала на ребёнка на детской площадке. Мама мальчика рассказала, что собака буквально вырвала кусок мяса из ноги. Через несколько дней пса отловили и посадили в клетку.


бродячие животные Иркутская область
 
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