В Бурятии аварийно остановлена работа котельной

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

ЧП произошло в Закаменске



Накануне, 28 ноября, произошла аварийная остановка центральной котельной в города Закаменск Закаменского района Бурятии. По предварительным данным, причиной отключения стало резкое увеличение расхода теплоносителя.



Под отключение теплоснабжения и горячей воды попали 69 многоквартирных жилых домов, в которых проживает 6593 человека, из них 2300 детей.



На теплотрассе продолжаются восстановительные работы по ликвидации аварии. В настоящее время собран оперативный штаб Главного управления МЧС России по Бурятии.



- Рабочей группой в количестве 20 человек ведётся обход домов с целью уточнения параметров температурного режима в помещениях. В готовности к убытию находятся 4 мобильных и 2 подвижных пункта обогрева, 24 тепловые пушки и 40 печей, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Всего на месте аварии задействовано 54 человека и 8 единиц техники.

