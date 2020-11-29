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В Бурятии аварийно остановлена работа котельной

В Бурятии аварийно остановлена работа котельной
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
ЧП произошло в Закаменске

Накануне, 28 ноября, произошла аварийная остановка центральной котельной в города Закаменск Закаменского района Бурятии. По предварительным данным, причиной отключения стало резкое увеличение расхода теплоносителя.

Под отключение теплоснабжения и горячей воды попали 69 многоквартирных жилых домов, в которых проживает 6593 человека, из них 2300 детей.

На теплотрассе продолжаются восстановительные работы по ликвидации аварии. В настоящее время собран оперативный штаб Главного управления МЧС России по Бурятии.

- Рабочей группой в количестве 20 человек ведётся обход домов с целью уточнения параметров температурного режима в помещениях. В готовности к убытию находятся 4 мобильных и 2 подвижных пункта обогрева, 24 тепловые пушки и 40 печей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего на месте аварии задействовано 54 человека и 8 единиц техники.
котельные
 
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