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В Улан-Удэ жильцы дома нашли труп по кровавым пятнам

В Улан-Удэ жильцы дома нашли труп по кровавым пятнам
Происшествия, 
Убийца уехал на такси

Следователи завершили расследование уголовного дела 54-летнего улан-удэнца, обвиняемого в убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, вечером 9 мая 2020 года во время застолья мужчина поссорился с 60-летним друга. Ссора вспыхнула из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения. Мужчина схватил со стола кухонный нож и нанёс им множественные удары в грудь другу. После убийца уехал к своей знакомой на такси.

Ранним утром на лестничной площадке возле этой квартиры соседи увидели кровавые следы. Они зашли в открытую дверь, где наткнулись на труп. Соседи вызвали полицию и скорую медицинскую помощь. Вот только убитый уже был мёртв.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
убийство
 
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