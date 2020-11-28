Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за наркотики
27 ноября сотрудники управления наркоконтроля задержали жителя села в Мухоршибирском районе Бурятии. Из дома 45-летнего мужчины полицейские изъяли мешок с тремя килограммами марихуаны. Ещё один мешок с коноплёй был обнаружен во дворе. Её вес составил около килограмма.
Кроме того, гражданин выдал полиции хранящийся у него гашиш –0,85 грамма.
За 16 лет он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления (у него четыре судимости за хранение и приобретение запрещённых веществ). В июне 2019 года подозреваемый освободился из мест лишения свободы. Постоянного источника дохода не имеет.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщили в МВД по Бурятии.
В Бурятии любитель наркотиков попался с мешками марихуаны
Происшествия, Фото:
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