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В Бурятии любитель наркотиков попался с мешками марихуаны

В Бурятии любитель наркотиков попался с мешками марихуаны
Происшествия,  Фото:из архива
Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за наркотики

27 ноября сотрудники управления наркоконтроля задержали жителя села в Мухоршибирском районе Бурятии. Из дома 45-летнего мужчины полицейские изъяли мешок с тремя килограммами марихуаны. Ещё один мешок с коноплёй был обнаружен во дворе. Её вес составил около килограмма.

Кроме того, гражданин выдал полиции хранящийся у него гашиш –0,85 грамма.

За 16 лет он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления (у него четыре судимости за хранение и приобретение запрещённых веществ). В июне 2019 года подозреваемый освободился из мест лишения свободы. Постоянного источника дохода не имеет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщили в МВД по Бурятии.
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