Житель Бурятии украл с фермы бензогенератор

26 ноября в Кяхтинском районе Бурятии в полицию поступило заявление о краже от 57-летнего владельца крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в трёх километрах от села. Дунгуй. Пока мужчина пас коров, неизвестный украл с его фермы бензогенератор за 30 тысяч рублей.





Хозяин животноводческой стоянки добавил, что, находясь на пастбище, видел, как неподалеку проезжал автомобиль. Гражданин запомнил его госномер и передал полиции.Полицейские оперативно установили собственника машины, а затем и самого подозреваемого. Он брал автомобиль во временное пользование. Вором оказался 21-летний житель Кяхты.Выяснилось, что молодой человек на автомобиле поехал в тайгу собирать кедровый орех. Проезжая рядом с фермой вблизи лесной местности, он заметил бензиновый генератор и украл его.Ранее молодой человек не судим. Постоянного источника дохода не имеет.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.