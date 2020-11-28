Житель Бурятии украл с фермы бензогенератор

Кража произошла, когда фермер пас коров
26 ноября в Кяхтинском районе Бурятии в полицию поступило заявление о краже от 57-летнего владельца крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в трёх километрах от села. Дунгуй. Пока мужчина пас коров, неизвестный украл с его фермы бензогенератор за 30 тысяч рублей.
Хозяин животноводческой стоянки добавил, что, находясь на пастбище, видел, как неподалеку проезжал автомобиль. Гражданин запомнил его госномер и передал полиции.
Полицейские оперативно установили собственника машины, а затем и самого подозреваемого. Он брал автомобиль во временное пользование. Вором оказался 21-летний житель Кяхты.
Выяснилось, что молодой человек на автомобиле поехал в тайгу собирать кедровый орех. Проезжая рядом с фермой вблизи лесной местности, он заметил бензиновый генератор и украл его.
Ранее молодой человек не судим. Постоянного источника дохода не имеет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.
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