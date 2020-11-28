В Иркутской области ДТП унесло жизни двух человек

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельная авария произошла в Шелехове



Накануне, 28 ноября, около 19.30 часов на улице Известковая в городе Шелехов столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Хонда ЦРВ». В результате аварии погибла пассажирка иномарки и водитель «Жигулей».



Ещё несколько человек обратились за медицинской помощью.



На месте работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.







