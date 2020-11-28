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В Иркутской области ДТП унесло жизни двух человек

В Иркутской области ДТП унесло жизни двух человек
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Смертельная авария произошла в Шелехове

Накануне, 28 ноября, около 19.30 часов на улице Известковая в городе Шелехов столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Хонда ЦРВ». В результате аварии погибла пассажирка иномарки и водитель «Жигулей».

Ещё несколько человек обратились за медицинской помощью.

На месте работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



ДТП смерть
 
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