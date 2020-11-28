Смертельная авария произошла в Шелехове
Накануне, 28 ноября, около 19.30 часов на улице Известковая в городе Шелехов столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Хонда ЦРВ». В результате аварии погибла пассажирка иномарки и водитель «Жигулей».
Ещё несколько человек обратились за медицинской помощью.
На месте работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области ДТП унесло жизни двух человек
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 28.11.2020
Смертельная авария произошла в Шелехове
Происшествия, 28.11.2020
Преступление произошло в продуктовом магазине
В последний раз подростка видели в среду
Женщина совершила кражу в маршрутке
Молодой человек требовал денег у девушек
Полицейские ищут очевидцев
Женщины написали ложный донос в полицию
Пассажир погиб по вине пьяного водителя
Девочка была госпитализирована
Девушки снимали вместе квартиру до сентября
Больная женщина не могла сама выйти из задымлённой квартиры
Один из пожаров произошёл из-за курения
Расследуются уголовные дела
Пожар произошёл в Мухоршибирском районе
Коллеги обвиняемой говорят, что знают её только с положительной стороны