Преступление произошло в продуктовом магазине
Улан-удэнец украл в магазине самообслуживания банку пива.
Мужчину поймали, а его действия суд квалифицировал как мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей. За подобное нарушение грозит наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости украденного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
Смягчающим обстоятельством суд признал раскаяние нарушителя.
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере тысячи рублей.
Улан-удэнца оштрафовали за кражу банки пива
Происшествия, Фото:
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