В последний раз подростка видели в среду
Сотрудники полиции разыскивают 14-летнего жителя Улан-Удэ Никиту Сапрыкина. Он утром 25 ноября ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся, сообщает МВД по Бурятии.
Приметы: европейской внешности, рост 158 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Особые приметы: шрам на лице с правой стороны.
Был одет: пуховик и джинсы тёмно-синие, шапка вязаная чёрного цвета, ботинки коричневые.
При наличии какой-либо информации полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(9025)622-605, 8(908)592-55-24, 41-66-45 или 102 (112).
В Улан-Удэ пропал 14-летний подросток
Происшествия, Фото:
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