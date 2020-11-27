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В Улан-Удэ пропал 14-летний подросток

В Улан-Удэ пропал 14-летний подросток
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
В последний раз подростка видели в среду

Сотрудники полиции разыскивают 14-летнего жителя Улан-Удэ Никиту Сапрыкина. Он утром 25 ноября ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся, сообщает МВД по Бурятии.

Приметы: европейской внешности, рост 158 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Особые приметы: шрам на лице с правой стороны.

Был одет: пуховик и джинсы тёмно-синие, шапка вязаная чёрного цвета, ботинки коричневые.

При наличии какой-либо информации полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(9025)622-605, 8(908)592-55-24, 41-66-45 или 102 (112).


пропавшие без вести
 
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