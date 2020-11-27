В Улан-Удэ поймали карманницу – многодетную мать

Женщина совершила кражу в маршрутке



Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска в Улан-Удэ задержали подозреваемую в карманной краже. Инцидент произошёл 25 октября в маршрутном такси, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



38-летняя горожанка на входе в микроавтобус столкнулась с выходившей из него студенткой колледжа. Нащупав в кармане чужой куртки телефон, женщина незаметно украла его. Гаджет она затем продала прохожему. Ущерб составил 24 тысячи рублей.



Около 20 лет назад женщина привлекалась к уголовной ответственности за наркопреступление. Свою вину в краже она признала.



Воровка воспитывает троих несовершеннолетних детей, один из которых – новорождённый. В отношении её гражданского супруга в настоящее время расследуется уголовное дело за кражу кошелька в хлебобулочном киоске. Ранее он уже был неоднократно судим за карманные кражи.



Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. Ущерб подозреваемая частично возместила.







