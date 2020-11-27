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В Улан-Удэ поймали карманницу – многодетную мать

В Улан-Удэ поймали карманницу – многодетную мать
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина совершила кражу в маршрутке

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска в Улан-Удэ задержали подозреваемую в карманной краже. Инцидент произошёл 25 октября в маршрутном такси, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

38-летняя горожанка на входе в микроавтобус столкнулась с выходившей из него студенткой колледжа. Нащупав в кармане чужой куртки телефон, женщина незаметно украла его. Гаджет она затем продала прохожему. Ущерб составил 24 тысячи рублей.

Около 20 лет назад женщина привлекалась к уголовной ответственности за наркопреступление. Свою вину в краже она признала.

Воровка воспитывает троих несовершеннолетних детей, один из которых – новорождённый. В отношении её гражданского супруга в настоящее время расследуется уголовное дело за кражу кошелька в хлебобулочном киоске. Ранее он уже был неоднократно судим за карманные кражи.

Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. Ущерб подозреваемая частично возместила.



кража
 
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