В Улан-Удэ поймали карманницу – многодетную мать

Женщина совершила кражу в маршрутке
Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска в Улан-Удэ задержали подозреваемую в карманной краже. Инцидент произошёл 25 октября в маршрутном такси, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
38-летняя горожанка на входе в микроавтобус столкнулась с выходившей из него студенткой колледжа. Нащупав в кармане чужой куртки телефон, женщина незаметно украла его. Гаджет она затем продала прохожему. Ущерб составил 24 тысячи рублей.
Около 20 лет назад женщина привлекалась к уголовной ответственности за наркопреступление. Свою вину в краже она признала.
Воровка воспитывает троих несовершеннолетних детей, один из которых – новорождённый. В отношении её гражданского супруга в настоящее время расследуется уголовное дело за кражу кошелька в хлебобулочном киоске. Ранее он уже был неоднократно судим за карманные кражи.
Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. Ущерб подозреваемая частично возместила.
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Происшествия, Фото:
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