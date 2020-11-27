Женщины написали ложный донос в полицию
В Бурятии две сестры из села Тугнуй хотели подставить мужчину, но были уличены в заведомо ложном доносе.
29 сентября в дежурную часть районной полиции позвонила 34-летняя сельчанка и сообщила, что сожитель её сестры угрожает убийством.
На место прибыл участковый. Он задержал мужчину, а также изъял кухонный нож. Сестры позвонившей в полицию женщины также написала заявление об угрозе убийством со стороны своего сожителя.
Однако настоящая картина вечера была совсем не такой. Женщины целый день распивали спиртное. Пришедший с работы вечером 52-летний мужчина высказал недовольство сожительнице и её сестре. Он вылил оставшийся у них алкоголь.
Обидевшись, сестры решили наказать хозяина дома и вызвали полицию, оговорив его.
- Фигуранты происшествия ранее судимы за преступления против личности. В отношении женщин возбуждены уголовные дела по статье «Заведомо ложный донос», - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии обиженные на вылитый алкоголь сёстры оговорили мужчину
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