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В Бурятии пытались закрыть дело о смертельном ДТП

В Бурятии пытались закрыть дело о смертельном ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пассажир погиб по вине пьяного водителя

8 марта 2019 года в Бурятии пьяный водитель сел за руль автомобиля «Тойота Тундра». Он ехал по федеральной трассе со скоростью не менее 173,7 км/час. По пути не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, врезался в препятствие, а затем его автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП один из пассажиров автомобиля погиб, здоровью второго причинён тяжкий вред.

На водителя возбудили уголовное дело «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть человека». За такое нарушение водителю грозит срок от 5 до 12 лет.

Следователь обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Он указывал на то, что виновник аварии ранее не судим, а до июня 2019 года такое преступление закон трактовал как средней тяжести. Также обвиняемый принёс свои извинения потерпевшим и возместил причинённый вред, указывал следствие.

Однако в удовлетворении ходатайства следователя отказано, дело возвращено в следственный орган.

Постановление вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.


ДТП смерть уголовное дело
 
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