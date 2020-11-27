В Ангарске на школьницу в парке набросилась агрессивная собака

Девочка была госпитализирована



Накануне днём в городе Ангарск Иркутской области на 10-летнюю школьницу в парке напала собака и покусала её. Родители девочки обратились в полицию.



Когда девочка возвращалась c подругой из школы, на неё внезапно набросился агрессивный беспородный пёс. Домой девочка пришла с травмой лица. Родители девочки вызвали скорую помощь.



Ребёнок был госпитализирован.



На настоящий момент состояние школьницы удовлетворительное, её жизни ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.





