Девочка была госпитализирована
Накануне днём в городе Ангарск Иркутской области на 10-летнюю школьницу в парке напала собака и покусала её. Родители девочки обратились в полицию.
Когда девочка возвращалась c подругой из школы, на неё внезапно набросился агрессивный беспородный пёс. Домой девочка пришла с травмой лица. Родители девочки вызвали скорую помощь.
Ребёнок был госпитализирован.
На настоящий момент состояние школьницы удовлетворительное, её жизни ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Ангарске на школьницу в парке набросилась агрессивная собака
Происшествия, Фото:
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