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В Ангарске на школьницу в парке набросилась агрессивная собака

В Ангарске на школьницу в парке набросилась агрессивная собака
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девочка была госпитализирована

Накануне днём в городе Ангарск Иркутской области на 10-летнюю школьницу в парке напала собака и покусала её. Родители девочки обратились в полицию.

Когда девочка возвращалась c подругой из школы, на неё внезапно набросился агрессивный беспородный пёс. Домой девочка пришла с травмой лица. Родители девочки вызвали скорую помощь.

Ребёнок был госпитализирован.

На настоящий момент состояние школьницы удовлетворительное, её жизни ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.


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