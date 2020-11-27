Девушки снимали вместе квартиру до сентября
24 ноября с заявлением о краже денег со счёта в полицию Советского района Улан-Удэ обратилась 19-летняя девушка. Девушка ранее снимала квартиру со знакомой. Она разрешала ей звонить со своего сотового телефона.
В сентябре они разъехались, и подруга забрала чужой сотовый телефон с собой. О том, что к сим-карте привязана услуга мобильного банкинга, девушка забыла. Позже она обнаружила отсутствие около 19 тысяч рублей на счёте. Девушка попыталась самостоятельно поговорить с подругой, которая забрала телефон, но та скрывалась и не шла на контакт.
Сотрудники уголовного розыска разыскали 19-летнюю воровку. Ранее она была судима за кражу и грабёж.
Следователю она объяснила, что деньги уже потратила.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнку обокрала соседка по квартире
Происшествия, Фото:
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