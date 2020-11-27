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26 ноября

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В Иркутской области пожарные спасли обездвиженную пенсионерку

В Иркутской области пожарные спасли обездвиженную пенсионерку
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Больная женщина не могла сама выйти из задымлённой квартиры

26 ноября в 11-м часу вечера пожарным города Шелехов поступило сообщение о возгорании в микрорайоне Привокзальный. На место были направлены автоцистерны и автолестница.

Пожар произошёл в однокомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. На момент прибытия первого подразделения 15 жильцов вышли самостоятельно.

- Горело внутри квартиры, в подъезде наблюдалось задымление. Соседи сообщили, что в квартире проживает женщина пенсионного возраста, которая с трудом передвигается из-за болезни ног. Дверь в квартиру была заперта изнутри. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы проникли в квартиру по автолеснице через балконную дверь и на полу комнаты обнаружили женщину без сознания. Горел диван. Пострадавшую вынесли на улицу и привели в чувство, а затем передали бригаде скорой помощи. Хозяйка квартиры 1949 года рождения получила отравление угарным газом и была госпитализирована, - рассказал Заместитель начальника пожарно-спасательной части капитан внутренней службы Евгений Погудин.

Открытый огонь был потушен в считанные минуты. В результате пожара были повреждены мебель и личные вещи в квартире на площади 8 квадратных метров. Квартира закопчена.

Последствия пожара ликвидированы в 22:50.

Причиной пожара дознаватели считают неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения. Пожарные отметили, что возгорание было обнаружено поздно, и женщина успела получить отравление угарным газом.

- Однако своевременное сообщение о пожаре, поступившее от соседей, всё же дало возможность ликвидировать возгорание на небольшой площади и спасти жизнь человека, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Всего за сутки 26 ноября в Иркутской области произошло 20 пожаров. За прошедшую ночь 27 ноября на территории региона зарегистрировано 3 пожара. Погибших нет.



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