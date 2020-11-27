В Бурятии горели два дома

Один из пожаров произошёл из-за курения



Накануне, 26 ноября, в Бурятии произошли пожары в двух домах и двух банях, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



26 ноября в селе Романовка Баунтовского района загорелся нежилой дом. Огонь повредил кровлю на площади 40 кв.м. Предварительня причина – пожара короткое замыкание розетки.



Вечером в селе Новокижингинск Кижингинского района загорелась веранд жилого дома. Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня.



Предварительная причина произошедшего - неосторожность при курении.



В СНТ «Солнечный» Заиграевского района тушить горящую баню приехали не только «гражданские» пожарные, и пожарная команда воинской части № 1706.



Но на момент их прибытия пожар был ликвидирован хозяином дома.



Также около девяти часов вечера баня сгорела в селе Михайловка. Причиной возгорания стал перекал трубы дымохода.









