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В Бурятии горели два дома

В Бурятии горели два дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из пожаров произошёл из-за курения

Накануне, 26 ноября, в Бурятии произошли пожары в двух домах и двух банях, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

26 ноября в селе Романовка Баунтовского района загорелся нежилой дом. Огонь повредил кровлю на площади 40 кв.м. Предварительня причина – пожара короткое замыкание розетки.

Вечером в селе Новокижингинск Кижингинского района загорелась веранд жилого дома. Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня.

Предварительная причина произошедшего - неосторожность при курении.

В СНТ «Солнечный» Заиграевского района тушить горящую баню приехали не только «гражданские» пожарные, и пожарная команда воинской части № 1706.

Но на момент их прибытия пожар был ликвидирован хозяином дома.

Также около девяти часов вечера баня сгорела в селе Михайловка. Причиной возгорания стал перекал трубы дымохода.




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