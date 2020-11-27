Один из пожаров произошёл из-за курения
Накануне, 26 ноября, в Бурятии произошли пожары в двух домах и двух банях, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
26 ноября в селе Романовка Баунтовского района загорелся нежилой дом. Огонь повредил кровлю на площади 40 кв.м. Предварительня причина – пожара короткое замыкание розетки.
Вечером в селе Новокижингинск Кижингинского района загорелась веранд жилого дома. Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня.
Предварительная причина произошедшего - неосторожность при курении.
В СНТ «Солнечный» Заиграевского района тушить горящую баню приехали не только «гражданские» пожарные, и пожарная команда воинской части № 1706.
Но на момент их прибытия пожар был ликвидирован хозяином дома.
Также около девяти часов вечера баня сгорела в селе Михайловка. Причиной возгорания стал перекал трубы дымохода.
В Бурятии горели два дома
Происшествия, Фото:
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