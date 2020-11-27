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20 жителей Иркутской области трудоустроились по поддельным документам

20 жителей Иркутской области трудоустроились по поддельным документам
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Расследуются уголовные дела

Транспортные полицейские возбудили 20 уголовных дел в отношении жителей Иркутской области, которые использовали поддельные официальные документы - заключения предварительного либо периодического медицинского осмотра. Документы требовались для оформления допуска к прохождению квалификационных испытаний на получение дипломов и свидетельств по ряду специальностей.

Все эти люди предоставляли в отдел дипломирования и аттестации государственного учреждения, выдающего соответствующие разрешительные документы, поддельные заключения медицинских осмотров.

На основании подложных документов подозреваемые были допущены к квалификационным испытаниям. После их прохождения они стали обладателями дипломов и свидетельств по специальностям «Помощник капитана судна», «Судоводитель», «Моторист», «Рулевой прогулочных и маломерных судов». Впоследствии дипломы использовали в своей трудовой деятельности.

Их действия квалифицированы по части третьей статьи 327 УК РФ «Использование заведомо поддельного официального документа». Им грозит до одного года лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.


поддельные документы
 
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