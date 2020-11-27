В Бурятии сгорело 10 центнеров сена

Пожар произошёл в Мухоршибирском районе



В улусе Цолга Мухоршибирского района Бурятии сгорело 10 центнеров сена.



- На момент прибытия пожарных сено горело полностью. Пожарные потушили пламя и не допустили распространения огня на забор. Сено сгорело полностью, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём.



Специалисты рекомендуют сено и солому хранить в наиболее удалённых местах от жилых домов, хозяйственных построек.





