Пожар произошёл в Мухоршибирском районе
В улусе Цолга Мухоршибирского района Бурятии сгорело 10 центнеров сена.
- На момент прибытия пожарных сено горело полностью. Пожарные потушили пламя и не допустили распространения огня на забор. Сено сгорело полностью, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём.
Специалисты рекомендуют сено и солому хранить в наиболее удалённых местах от жилых домов, хозяйственных построек.
В Бурятии сгорело 10 центнеров сена
Происшествия, Фото:
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