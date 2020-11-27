Их стайка сгорела дотла
Ранним утром 27 ноября в селе Тресково Кабанского района Бурятии сгорела стайка с животными.
На момент прибытия пожарных строение горело изнутри. Открытое горение ликвидировали спустя 18 минут.
Стайка выгорела изнутри, обрушилась кровля.
При пожаре погибли 10 кур, поросёнок и три кролика.
- Причиной пожара, предположительно, послужил перекал трубы дымохода, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии в огне погибли курицы, кролики и поросёнок
Происшествия, Фото:
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