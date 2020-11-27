Дело дошло до Верховного суда
В Бурятии в суде решали спор, возникший из-за пожара в гараже. Огонь повредил сам гараж, а также автомобиль и спортивный инвентарь, находившиеся рядом.
Владелица этого имущества через суд потребовала с собственника гаража, где произошёл пожар, возместить причинённый ущерб.
Суд удовлетворил иск.
С принятым решением ответчик не согласился. Он утверждал, что его вины в возгорании не имеется, а вину перекладывал на энергетиков.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии отклонила доводы жалобы ответчика. По закону собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
- Собственники и пользователи объектов недвижимости в силу возложенных на них законом обязанностей должны осуществлять заботу о принадлежащих им строениях, поддерживать их в пригодном состоянии, устранять различные угрозы и опасности, исходящие от тех или иных качеств предметов, находящихся в строении, - пояснили в пресс-службе Верховного суда республики.
Жители Бурятии судились из-за пожара в гараже
Происшествия, Фото:
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