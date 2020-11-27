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В Иркутске водитель снёс ограждение у скульптуру бабра

В Иркутске водитель снёс ограждение у скульптуру бабра
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель с места аварии сбежал

Сотрудники ДПС нашли и доставили в подразделение Госавтоинспекции водителя, который ночью совершил аварию в центре Иркутска.

Накануне ночью водитель совершил снёс ограждение со стороны улицы Седова на площадке у знаменитой иркутской скульптуры «Бабр». Затем нарушитель скрылся с места аварии. Видео с камер наблюдения появилось в средствах массовой информации и социальных сетях.

- Сотрудники группы розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, установленные на ближайших от места ДТП улицах, исследовали дворы и стоянки. Возле фитнес-центра, расположенного примерно в километре от места аварии, полицейские обнаружили автомобиль «Тойота Корона» с характерными повреждениями кузова. В дальнейшем сотрудники Госавтоинспекции установили и самого нарушителя ПДД, который бросил иномарку. Им оказался 59-летний житель Иркутска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

На нарушителя составлены административные протоколы за оставление места ДТП, управлением транспортом без полиса ОСАГО и повреждение дорожных сооружений. Помимо этого, после того, как специалисты оценят нанесённый материальный ущерб, водитель возместит ремонт повреждённого имущества.


ДТП скульптура
 
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