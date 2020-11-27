Водитель с места аварии сбежал
Сотрудники ДПС нашли и доставили в подразделение Госавтоинспекции водителя, который ночью совершил аварию в центре Иркутска.
Накануне ночью водитель совершил снёс ограждение со стороны улицы Седова на площадке у знаменитой иркутской скульптуры «Бабр». Затем нарушитель скрылся с места аварии. Видео с камер наблюдения появилось в средствах массовой информации и социальных сетях.
- Сотрудники группы розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, установленные на ближайших от места ДТП улицах, исследовали дворы и стоянки. Возле фитнес-центра, расположенного примерно в километре от места аварии, полицейские обнаружили автомобиль «Тойота Корона» с характерными повреждениями кузова. В дальнейшем сотрудники Госавтоинспекции установили и самого нарушителя ПДД, который бросил иномарку. Им оказался 59-летний житель Иркутска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
На нарушителя составлены административные протоколы за оставление места ДТП, управлением транспортом без полиса ОСАГО и повреждение дорожных сооружений. Помимо этого, после того, как специалисты оценят нанесённый материальный ущерб, водитель возместит ремонт повреждённого имущества.
В Иркутске водитель снёс ограждение у скульптуру бабра
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Дело дошло до Верховного суда
Водитель с места аварии сбежал
Коллеги обвиняемой говорят, что знают её только с положительной стороны
Мужчина ругался и на замечания не реагировал
В ДТП попали сразу пять машин
Жители Бурятии за сутки перевели мошенникам почти два миллиона рублей
Пожар случился ночью
Водители спорили по обстоятельствам ДТП
Вчера Элеватор стал местом множества аварий
Педагог поверила словам мошенников про «безопасный счёт»
За нанесённые увечья женщина отделалась обязательными работами
Произошёл «круговорот денег» между вором и обворованным мужчиной
Свёрток был обмотан скотчем
Сгорели автомобиль в гараже и крыша дома
Преступление произошло из-за беспечности хозяина машины