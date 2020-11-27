За улан-удэнку, обвиняемую в убийстве беременной, вступились коллеги

Сегодня в Улан-Удэ состоится предварительное слушание по нашумевшему делу об убийстве беременной женщины на кладбище. Обвиняемая – 54-летняя улан-удэнка, долгие годы работавшая в детском саду. Коллеги женщины шокированы произошедшим, они выступили с обращением в поддержку обвиняемой.
Многие сотрудники детского сада работали с этой женщиной больше 25 лет.
- Нам сложно поверить в случившееся, так как мы знаем её только с положительной стороны. Мы знаем её семью, её дети росли на наших глазах. Всегда, как бы ей не было трудно в жизни, она поддерживала их, - говорится в обращении, которое подписали более 20 человек.
Работники детсада говорят, что их коллега – это спокойный, уравновешенный и неконфликтный человек.
- Она бралась за любую работу и подработку и делала её хорошо. Со всеми коллегами по работе у неё нормальные рабочие взаимоотношения, не было ни ссор, ни споров, ни обид, ни претензий, а коллектив у нас более 50 человек, - указывается в обращении.
Коллеги вспоминают, что обвиняемая упоминала в коллективе о своих финансовых трудностях и имеющихся долгах. Но в то же время она бралась за любую дополнительную работу и постепенно рассчитывалась с долгами, утверждают работники детсада. Они также поделились, что матери в этом финансово помогала её дочь.
- В период нашей совместной работы мы никогда не видели М. в нетрезвом состоянии, азартным человеком она тоже не была. На работу всегда приходила вовремя без опозданий и прогулов. Мы шокированы представленной информацией и уверены, на такое преступление она не способна в силу своих личностных качеств, и считаем, что решение о виновности человека может выносить только суд, - заключается в обращении.
Как сообщал «Байкал-Daily», 40-летнюю беременную женщину убили на центральном кладбище Улан-Удэ весной 2015 года. Тогда на причастность к убийству проверялись множество людей, но раскрыть «по горячим следам» преступление не удалось. Подозреваемый появился в деле спустя пять лет – в июне 2020-го, это оказалась 54-летняя улан-удэнка, которая не прошла проверку на полиграфе.
- После оглашения результатов исследования женщина сделала заявление с признанием. На допросе она дала показания об обстоятельствах учинённой пять лет назад расправы, - сообщало Следственное управление Следственного комитета по Бурятии.
По данным следствия, убийство произошло на кладбище из-за долга в 60 тысяч рублей. Обвиняемая не хотела возвращать эти деньги, озвучивали в Следственном управлении, из-за чего нанесла ножевые удары, а тело закидала венками.
Дело рассматривает Верховный суд Бурятии.