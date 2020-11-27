Мужчина ругался и на замечания не реагировал
Ноябрьским вечером улан-удэнец возле дома по улице Комсомольская оказал неповиновение сотруднику полиции. Мужчина выражался в грубой форме, вёл себя агрессивно. На замечания полицейского никак не реагировал и даже толкал сотрудников, хватал их за одежду, пытаясь вырваться.
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ признал мужчину виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
Суд назначил строптивому мужчине административное наказание в виде ареста на пять суток.
- Постановление не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда.
Улан-удэнца арестовали за неподчинение полицейским
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