Улан-удэнца арестовали за неподчинение полицейским

Мужчина ругался и на замечания не реагировал



Ноябрьским вечером улан-удэнец возле дома по улице Комсомольская оказал неповиновение сотруднику полиции. Мужчина выражался в грубой форме, вёл себя агрессивно. На замечания полицейского никак не реагировал и даже толкал сотрудников, хватал их за одежду, пытаясь вырваться.



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ признал мужчину виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.



Суд назначил строптивому мужчине административное наказание в виде ареста на пять суток.



- Постановление не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда.

