В Улан-Удэ сбежал виновник крупного ДТП

В ДТП попали сразу пять машин
Вчера около семи часов вечера на улице Трубачеева в Улан-Удэ произошло ДТП, в которое попали сразу пять машин.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Креста» при выполнении обгона совершил касательное столкновение со стоящим в попутным направлении автомобилем «Тойота Камри». Далее «Тойота Креста» совершает столкновение с автомобилем «Хонда Интегра», который, в свою очередь, столкнулась со встречным автомобилем «БМВ». После чего «Тойота Креста» также врезалась в «Тойоту Эстима».
В результате ДТП пострадали два человека – травмы получили водитель и пассажир «Хонды».
Виновник крупной аварии с места ДТП скрылся, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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