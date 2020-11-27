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В Бурятии горела крыша общежития колледжа

В Бурятии горела крыша общежития колледжа
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар случился ночью

Сегодня ночью произошёл пожар в двухэтажном брусовом здании в селе Могойто Курумканского района Бурятии. На момент прибытия первого подразделения горела крыша общежития колледжа туризма и сервиса, самостоятельно покинули помещение 3 человека.

Вскоре пожар был потушен. Пострадавших нет.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 14 человек, 7 единиц техники, в том числе МЧС России 2 человека, 1 ед. техники.

На месте работает дознаватель от МЧС России. Причина устанавливается, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
пожар
 
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