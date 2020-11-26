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В Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты»

В Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водители спорили по обстоятельствам ДТП

Сегодня около 11 часов дня в Улан-Удэ на перекрёстке с круговым движением произошло ДТП. Здесь столкнулись два автомобиля «Тойота Королла».

Водители довольно бурно спорили, кто же виновен в аварии, рассказал очевидец. Они никак не могли прийти к согласию. Отметим, у одного из них отсутствует полис ОСАГО.


Дорожно-транспортное происшествие провоцировала огромную пробку со стороны остановки «Товары Бурятии» на въезд на «кольцо».

Как сообщал «Байкал-Daily», 24 ноября на улице Борсоева на «зебре» сбили 34-летнего пешехода.
ДТП
 
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