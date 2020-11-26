В Улан-Удэ в ДТП попала спешившая на работу воспитательница

Накануне в восьмом часу утра под путепроводом в районе Элеватора в Улан-Удэ столкнулись «Тойота Королла» и «Тойота Прогресс». В автоаварии обошлось без пострадавших, однако из-за ДТП образовалась пробка в сторону «Октября».













Чуть позже, около 10:30, на проспекте 50-летия Октября, возле путепровода произошла ещё одна авария. По предварительным данным, девушка на «Тойоте Короне», перестраиваясь, врезалась в «Тойоту Хайс». Водитель рассказала, что работает воспитателем в детсаду и спешила на работу. Авария произошла из-за того, что она пыталась объехать остановившийся перед ней автомобиль.







В этом ДТП также никто не пострадал.





Вечером, около 20:00, на Элеваторе произошло ещё одно ДТП. На этот раз здесь столкнулись ехавшие в сторону центра «Тойота Витц» и «Ниссан Кашкай». Авария произошла в плотном автомобильном потоке.