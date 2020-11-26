В Бурятии самодельные обогреватель и утеплитель привели к пожарам

Сгорели автомобиль в гараже и крыша дома



Вчера, 25 ноября, в селе Баянгол Закаменского района Бурятии произошёл пожар в гараже. Пожарные за 15 минут ликвидировали возгорание, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



В результате пожара повреждена кровля гаража на площади 25 кв.м., выгорела кабина автомобиля.



Причиной произошедшего, вероятно, послужило возгорание обогревателя кустарного производства. Он был оставлен в гараже без присмотра.



Также вчера произошёл пожар в жилом доме в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района.



Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, предотвратив распространение огня на конструкции жилого дома. Огнём повреждены потолочные перекрытия.



Причиной возгорания, предположительно, послужило тление горячего шлака, который был насыпан в чердачное помещение дома, вероятно, для утепления.







