Сгорели автомобиль в гараже и крыша дома
Вчера, 25 ноября, в селе Баянгол Закаменского района Бурятии произошёл пожар в гараже. Пожарные за 15 минут ликвидировали возгорание, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В результате пожара повреждена кровля гаража на площади 25 кв.м., выгорела кабина автомобиля.
Причиной произошедшего, вероятно, послужило возгорание обогревателя кустарного производства. Он был оставлен в гараже без присмотра.
Также вчера произошёл пожар в жилом доме в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, предотвратив распространение огня на конструкции жилого дома. Огнём повреждены потолочные перекрытия.
Причиной возгорания, предположительно, послужило тление горячего шлака, который был насыпан в чердачное помещение дома, вероятно, для утепления.
В Бурятии самодельные обогреватель и утеплитель привели к пожарам
Происшествия, Фото:
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