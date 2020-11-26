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В Бурятии самодельные обогреватель и утеплитель привели к пожарам

В Бурятии самодельные обогреватель и утеплитель привели к пожарам
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сгорели автомобиль в гараже и крыша дома

Вчера, 25 ноября, в селе Баянгол Закаменского района Бурятии произошёл пожар в гараже. Пожарные за 15 минут ликвидировали возгорание, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В результате пожара повреждена кровля гаража на площади 25 кв.м., выгорела кабина автомобиля.

Причиной произошедшего, вероятно, послужило возгорание обогревателя кустарного производства. Он был оставлен в гараже без присмотра.

Также вчера произошёл пожар в жилом доме в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, предотвратив распространение огня на конструкции жилого дома. Огнём повреждены потолочные перекрытия.

Причиной возгорания, предположительно, послужило тление горячего шлака, который был насыпан в чердачное помещение дома, вероятно, для утепления.



пожар
 
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