Преступление произошло из-за беспечности хозяина машины
Вечером 24 ноября в дежурную часть полиции поступило сообщение об угоне иномарки от 43-летнего улан-удэнца. Ущерб владелец оценил в 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Накануне к мужчине в гости пришла его подруга с ранее незнакомым ему молодым человеком. С этим парнем девушка познакомилась только несколько часов назад возле магазина.
В течение вечера мужчины выходили во двор, и хозяин дома заводил автомобиль, стоящий в ограде, чтобы прогреть. Ключи по забывчивости мужчина оставил в замке зажигания.
После того, как хозяин жилища уснул от выпитого, а девушка ушла, молодой человек угнал иномарку. Однако проехав около полукилометра, он бросил автомобиль на соседней улице и ушёл домой.
Сотрудники уголовного розыска задержали угонщика, ему 22 года. Возбуждено уголовное дело.
Улан-удэнец проехал на угнанном авто полкилометра и сбежал
Происшествия, Фото:
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