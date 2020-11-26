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Улан-удэнец проехал на угнанном авто полкилометра и сбежал

Улан-удэнец проехал на угнанном авто полкилометра и сбежал
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Преступление произошло из-за беспечности хозяина машины

Вечером 24 ноября в дежурную часть полиции поступило сообщение об угоне иномарки от 43-летнего улан-удэнца. Ущерб владелец оценил в 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Накануне к мужчине в гости пришла его подруга с ранее незнакомым ему молодым человеком. С этим парнем девушка познакомилась только несколько часов назад возле магазина.

В течение вечера мужчины выходили во двор, и хозяин дома заводил автомобиль, стоящий в ограде, чтобы прогреть. Ключи по забывчивости мужчина оставил в замке зажигания.

После того, как хозяин жилища уснул от выпитого, а девушка ушла, молодой человек угнал иномарку. Однако проехав около полукилометра, он бросил автомобиль на соседней улице и ушёл домой.

Сотрудники уголовного розыска задержали угонщика, ему 22 года. Возбуждено уголовное дело.
угон
 
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