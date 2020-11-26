Под Иркутском устроили погоню за пьяным водителем

Пьяный водитель ехал на машине с поддельными номерами



Под Иркутском сотрудники ГИБДД в ходе погони задержали нетрезвого лихача, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Госавтоинспекторы на автодороге от микрорайона Юбилейный до Березового заметили автомобиль, водитель которого на высокой скорости совершил управляемый занос при повороте. После он, не сбавляя скорость, пронёсся мимо полицейских, проигнорировав их требование об остановке.



Дорожные инспекторы начали преследование иномарки, но лихач, увеличивая скорость, попытался скрыться. Уходя от погони, нарушитель неоднократно совершал рискованные манёвры, подвергая опасности других водителей.



В рабочем посёлке Маркова под Иркутском автомобиль на заснеженной дороге снизил скорость. В этот момент автоинспекторам удалось задержать водителя.



Управлял машиной 27-летний житель Шелехова, не имеющий водительских прав. Освидетельствование показало, что нарушитель был пьян. На иномарке также установлены подложные регистрационные знаки.



Помимо водителя, салоне находилось четыре пассажира, среди которых оказалась владелица машины. В отношении собственницы автомобиля составлен административный протокол по части 2 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».



На лихача, находившегося за рулём, автоинспекторы также составлены протоколы об административных правонарушениях по нескольким статьям.

