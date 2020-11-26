В Иркутской области пожилой водитель умер за рулём

Потерявший управление автомобиль врезался в другую машину
24 ноября в городе Саянск Иркутской области 81-летний водитель автомобиля «Нива» умер за рулём.
Пожилой водитель потерял управление, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Тойотой Камри». По словам пассажирки отечественного внедорожника, её супругу внезапно стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.
В результате ДТП водитель иномарки и пассажирка «Нивы» были доставлены в медицинское учреждение. После осмотра специалистами они были отпущены на амбулаторное лечение.
Сотрудники следственных органов проводят проверку, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Потерявший управление автомобиль врезался в другую машину
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