В Иркутской области пожилой водитель умер за рулём

Пожилой водитель потерял управление, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Тойотой Камри». По словам пассажирки отечественного внедорожника, её супругу внезапно стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.





24 ноября в городе Саянск Иркутской области 81-летний водитель автомобиля «Нива» умер за рулём.В результате ДТП водитель иномарки и пассажирка «Нивы» были доставлены в медицинское учреждение. После осмотра специалистами они были отпущены на амбулаторное лечение.Сотрудники следственных органов проводят проверку, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.