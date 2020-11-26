Сгорело много сена
Вчера, 25 ноября, в посёлке Хоронхой Кяхтинского района Бурятии загорелся сеновал.
- На момент прибытия пожарных горели кормовые заготовки и надворная постройка. Ввиду особенностей горения сена огнеборцы ликвидировали возгорание свыше часа, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Огонь уничтожил сеновал и 100 квадратных метров кормовых заготовок.
В Бурятии огонь уничтожил сеновал
Происшествия, Фото:
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