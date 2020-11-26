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В Бурятии огонь уничтожил сеновал

В Бурятии огонь уничтожил сеновал
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сгорело много сена

Вчера, 25 ноября, в посёлке Хоронхой Кяхтинского района Бурятии загорелся сеновал.

- На момент прибытия пожарных горели кормовые заготовки и надворная постройка. Ввиду особенностей горения сена огнеборцы ликвидировали возгорание свыше часа, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Огонь уничтожил сеновал и 100 квадратных метров кормовых заготовок.


пожар
 
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