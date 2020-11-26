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Пьяный житель Бурятии угрожал пассажирам поезда топором

Пьяный житель Бурятии угрожал пассажирам поезда топором
Происшествия,  Фото:УТ МВД по СФО
Неадекватного пассажира «скрутили» по дороге в Красноярский край

Пьяный 59-летний житель Бурятии, ехавший в Красноярский край, буянил в пассажирском поезде. Неадекватный мужчина угрожал окружающим людям топором.

Всё произошло в поезде «Тында-Кисловодск». Пассажир из Бурятии ехал к родственникам в закрытый город Железногорск Красноярского края, с которыми давно не общался. Мужчина порядком выпил алкоголя. Пассажиры и сотрудники поезда сделали ему замечания. В ответ он разразился матом, а затем достал из багажа топор и стал угрожать им.

- Пассажира задержали сотрудники транспортной полиции и доставили в дежурную часть на станции Иланская. При досмотре его багажа обнаружен кухонный нож, пассатижи, ножницы, напильник, отвёртки и другой хозяйственный инвентарь, - сообщили в линейном отделе МВД России на станции Иланская (Красноярский край).

На задержанного возбудили уголовное дело за хулиганство с применением предмета, используемых в качестве оружия, совершённое на железнодорожном транспорте. За это предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.

Дебошир ранее привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье, а также за причинение тяжкого вреда здоровью.





поезд хулиганство
 
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