Мужчина срубил лишние деревья и получил реальный срок
Кабанский районный суд вынес приговор жителю Прибайкальского района Бурятии, признав виновным в незаконной рубке леса. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В феврале 2020 года сотрудники Кабанского лесничества проверили действующую лесосеку. При осмотре выяснилось, что все документы на заготовку древесины были в порядке. Однако лесники обнаружили срубленные деревья без клейма, то есть не предназначенные для рубки.
Выяснилось, что лесопользователь заранее предупредил вальщика о том, что заготовке подлежат только клейменые деревья и выдал технологическую карту. Однако вальщик, чтобы увеличить свою заработную плату, решил спилить неклейменные сосны. Не сообщив своему работодателю о содеянном, мужчина вывез заготовленную древесину. В результате лесному фонду был нанесён ущерб более 131 тысячи рублей.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за убийство. Нарушитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Кабанский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
Справка:
Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов. Информация принимается круглосуточно.
В Бурятии вальщика леса отправили в колонию
Происшествия, Фото:
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