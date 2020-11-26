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Улан-удэнец украл «плазму» у отца

Улан-удэнец украл «плазму» у отца
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор злоупотребляет алкоголем

В отдел полиции Железнодорожного района с заявлением о краже обратился 59-летний улан-удэнец. Он сообщил, что его 30-летний сын украл из квартиры плазменный телевизор стоимостью более 30 тысяч рублей.

Отец и сын живут вместе. Сын злоупотребляет алкоголем. Утром он просил деньги на выпивку, но папа отказал.

Сотрудники полиции задержали мужчину и из скупки изъяли телевизор.

Вор признался, что после ухода отца на работу забрал из квартиры и продал плазменный телевизор. Вырученные деньги он потратил на спиртное. А когда родственники, к которым он пришёл в гости, спросили, откуда у него деньги, рассказал обо всём.

Это не первый случай, когда молодой человек при схожих обстоятельствах совершает кражи у отца. В прошлом году он аналогичным образом украл и продал бытовую технику, за что был осуждён. В июле он условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.

Подозреваемый неоднократно судим, в частности, за имущественные преступления. Нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража
 
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