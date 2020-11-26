Работающего сотового у пропавшего нет
Сегодня утром спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в местность Акшанга Мухоршибирского района. Там накануне, 25 ноября, девять человек разошлись из определённого места искать шишку.
Вечером один них не вернулся. По словам друзей мужчины, с собой у него была бутылка спиртного.
Одет пропавший был тепло. С собой у него есть мобильный телефон, но у него села батарея.
По прибытии на место спасатели начнут поиски, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В лесах Бурятии пропал мужчина с одной бутылкой спиртного
Происшествия, Фото:
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