 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 ноября

25 ноября

Популярное

В лесах Бурятии пропал мужчина с одной бутылкой спиртного

В лесах Бурятии пропал мужчина с одной бутылкой спиртного
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Работающего сотового у пропавшего нет

Сегодня утром спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в местность Акшанга Мухоршибирского района. Там накануне, 25 ноября, девять человек разошлись из определённого места искать шишку.

Вечером один них не вернулся. По словам друзей мужчины, с собой у него была бутылка спиртного.

Одет пропавший был тепло. С собой у него есть мобильный телефон, но у него села батарея.

По прибытии на место спасатели начнут поиски, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


пропавшие без вести спасательная операция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии устроил наркопритон для студентов
Житель Бурятии устроил наркопритон для студентов
Происшествия, 26.11.2020
Одному из посетителей наркопритона 16 лет
Забайкалец слил топлива почти на два миллиона
Забайкалец слил топлива почти на два миллиона
Происшествия, 26.11.2020
Мужчину отправили в колонию строгого режима
У жителя Иркутской области нашли сундуки с коноплёй
У жителя Иркутской области нашли сундуки с коноплёй
Происшествия, 26.11.2020
Мужчина хранил более 17 килограммов «травки»
В Улан-Удэ девочку искусал соседский алабай
В Улан-Удэ девочку искусал соседский алабай
Происшествия, 26.11.2020
Родители пострадавшего ребёнка подали в суд на соседей
Завершено расследование громкого дела о домах сирот в Бурятии
Завершено расследование громкого дела о домах сирот в Бурятии
Происшествия, 26.11.2020
Уголовное дело, одним из фигурантов которого стал замминистра строительства Бурятии, направлено в Генпрокуратуру РФ
В Иркутске предотвратили несчастный случай на заливе Якоби
В Иркутске предотвратили несчастный случай на заливе Якоби
Происшествия, 25.11.2020
Пенсионерка сорвалась с крутого берега и звала на помощь
В Тайшете будут судить организатора азартных игр
В Тайшете будут судить организатора азартных игр
Происшествия, 25.11.2020
Незаконный бизнес прикрыли летом этого года
Житель Бурятии, хотевший облить жену кислотой, разрубил мужчину
Житель Бурятии, хотевший облить жену кислотой, разрубил мужчину
Происшествия, 25.11.2020
Жестокий убийца заявил, что его «перемкнуло»
Интерпол нашёл в Бурятии угнанные автомобили
Интерпол нашёл в Бурятии угнанные автомобили
Происшествия, 25.11.2020
Один из автомобилей пропал 11 лет назад

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^