В лесах Бурятии пропал мужчина с одной бутылкой спиртного

Работающего сотового у пропавшего нет



Сегодня утром спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в местность Акшанга Мухоршибирского района. Там накануне, 25 ноября, девять человек разошлись из определённого места искать шишку.



Вечером один них не вернулся. По словам друзей мужчины, с собой у него была бутылка спиртного.



Одет пропавший был тепло. С собой у него есть мобильный телефон, но у него села батарея.



По прибытии на место спасатели начнут поиски, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.





