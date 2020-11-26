Житель Бурятии устроил наркопритон для студентов

В ходе обыска в ограде дома полицейские обнаружили посуду для приготовления наркотиков каннабисной группы, растворитель и три пакета с веществом растительного происхождения. Они принадлежали живущему в этом доме 16-летнему подростку из Тарбагатайского района.





Оперативники наркоконтроля накрыли наркопритон в селе Тарбагатай, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Полицейские выяснили, что 29-летний мужчина с мая предоставлял свой дом приезжим студентам одного техникума, чтобы они могли здесь варить и употреблять наркотики.При этом сам хозяин жилища работал вахтовым методом и часто уезжал, а когда приезжал, то вместе с жильцами употреблял наркотики. 24 ноября оперативники задержали его в Закаменском районе.Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов».