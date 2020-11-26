Молодой человек обманул пенсионерку
5 ноября в полицию Улан-Удэ поступило заявление о мошенничестве от 63-летней жительницы станции Дивизионная. Неизвестный обманул женщину, когда она продавала своей телефон на рынке, сообщили в МВД по Бурятии.
Покупатель, подошедший вместе с другом, предложил рассчитаться за гаджет посредством «мобильного банка». Он показал продавцу электронную квитанцию о переводе денег. Улан-удэнка пыталась убедиться в поступлении денег на счёт, но прихода нужной суммы не обнаружила. Тогда покупатель заявил, что торопится, и продавец отдала ему телефон.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Это 18-летний студент колледжа, уроженец Джидинского района. У него изъят тот самый телефон.
Установлено, что молодой человек использовал фейковый электронный чек.
В настоящее время он также привлекается к уголовной ответственности за тяжкое преступление.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Полиция призывает граждан и, в частности, торговых работников, быть более бдительными при расчёте покупателей. В случае оплаты покупки посредством онлайн-банкинга необходимо удостовериться, что пришли сообщения об оплате товара.
В Улан-Удэ мошенник воспользовался фейковым электронным чеком
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