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В Улан-Удэ мошенник воспользовался фейковым электронным чеком

В Улан-Удэ мошенник воспользовался фейковым электронным чеком
Происшествия, 
Молодой человек обманул пенсионерку

5 ноября в полицию Улан-Удэ поступило заявление о мошенничестве от 63-летней жительницы станции Дивизионная. Неизвестный обманул женщину, когда она продавала своей телефон на рынке, сообщили в МВД по Бурятии.

Покупатель, подошедший вместе с другом, предложил рассчитаться за гаджет посредством «мобильного банка». Он показал продавцу электронную квитанцию о переводе денег. Улан-удэнка пыталась убедиться в поступлении денег на счёт, но прихода нужной суммы не обнаружила. Тогда покупатель заявил, что торопится, и продавец отдала ему телефон.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Это 18-летний студент колледжа, уроженец Джидинского района. У него изъят тот самый телефон.

Установлено, что молодой человек использовал фейковый электронный чек.

В настоящее время он также привлекается к уголовной ответственности за тяжкое преступление.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Полиция призывает граждан и, в частности, торговых работников, быть более бдительными при расчёте покупателей. В случае оплаты покупки посредством онлайн-банкинга необходимо удостовериться, что пришли сообщения об оплате товара.


мошенничество
 
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