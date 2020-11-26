Уголовное дело передано в суд
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, которые незаконно рубили деревья в Чунском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Следствием установлено, что 57-летний организатор - житель посёлка Юрты Тайшетского района является соучредителем фирмы, специализирующейся на заготовке древесины. Вместе с 62-летним, ранее судимым знакомым, в октябре 2016 года он организовал рубку лиственниц, сосен и берёз в особо крупном размере.
«Чёрные» лесорубы использовали различные методы конспирации и маскировки.
Установлено, что участники группы (вальщики деревьев, раскряжевщики-чокеровщики, трактористы) не знали о незаконности рубок, считая, что трудятся легально.
Всего вырублено леса в объёме свыше 500 м³. Ущерб лесному фонду Российской Федерации причинён на сумму свыше 3 миллионов рублей.
На период следствия в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
За незаконную рубку леса обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы. Обвинительное заключение утверждено надзорным органом и направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Иркутской области группа «чёрных» лесорубов нанесла ущерб в 3 млн
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Работающего сотового у пропавшего нет
Одному из посетителей наркопритона 16 лет
Молодой человек обманул пенсионерку
Уголовное дело передано в суд
Мужчину отправили в колонию строгого режима
Мужчина хранил более 17 килограммов «травки»
Родители пострадавшего ребёнка подали в суд на соседей
У ребёнка ожоги 70% тела
Уголовное дело, одним из фигурантов которого стал замминистра строительства Бурятии, направлено в Генпрокуратуру РФ
Пенсионерка сорвалась с крутого берега и звала на помощь
Незаконный бизнес прикрыли летом этого года
Жестокий убийца заявил, что его «перемкнуло»
Один из автомобилей пропал 11 лет назад
Рыбаков носило по реке Лена
Мальчики решили разыграть полицейских