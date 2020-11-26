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В Иркутской области группа «чёрных» лесорубов нанесла ущерб в 3 млн

В Иркутской области группа «чёрных» лесорубов нанесла ущерб в 3 млн
Происшествия, 
Уголовное дело передано в суд

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, которые незаконно рубили деревья в Чунском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Следствием установлено, что 57-летний организатор - житель посёлка Юрты Тайшетского района является соучредителем фирмы, специализирующейся на заготовке древесины. Вместе с 62-летним, ранее судимым знакомым, в октябре 2016 года он организовал рубку лиственниц, сосен и берёз в особо крупном размере.

«Чёрные» лесорубы использовали различные методы конспирации и маскировки.

Установлено, что участники группы (вальщики деревьев, раскряжевщики-чокеровщики, трактористы) не знали о незаконности рубок, считая, что трудятся легально.

Всего вырублено леса в объёме свыше 500 м³. Ущерб лесному фонду Российской Федерации причинён на сумму свыше 3 миллионов рублей.

На период следствия в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

За незаконную рубку леса обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы. Обвинительное заключение утверждено надзорным органом и направлено в суд для рассмотрения по существу.


черные лесорубы
 
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