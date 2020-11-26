В Иркутской области группа «чёрных» лесорубов нанесла ущерб в 3 млн

Уголовное дело передано в суд



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, которые незаконно рубили деревья в Чунском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Следствием установлено, что 57-летний организатор - житель посёлка Юрты Тайшетского района является соучредителем фирмы, специализирующейся на заготовке древесины. Вместе с 62-летним, ранее судимым знакомым, в октябре 2016 года он организовал рубку лиственниц, сосен и берёз в особо крупном размере.



«Чёрные» лесорубы использовали различные методы конспирации и маскировки.



Установлено, что участники группы (вальщики деревьев, раскряжевщики-чокеровщики, трактористы) не знали о незаконности рубок, считая, что трудятся легально.



Всего вырублено леса в объёме свыше 500 м³. Ущерб лесному фонду Российской Федерации причинён на сумму свыше 3 миллионов рублей.



На период следствия в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



За незаконную рубку леса обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы. Обвинительное заключение утверждено надзорным органом и направлено в суд для рассмотрения по существу.





