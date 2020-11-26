Мужчину отправили в колонию строгого режима
Житель посёлка Могзон Забайкальского края признан виновным в совершении хищений дизельного топлива с тепловозов ОАО «РЖД», совершённых в составе организованной преступной группы.
Мужчина совместно с работниками локомотивных бригад воровал дизельное топливо, перекачивая в собственный бензовоз. При этом эти работники, обладая специальными познаниями в области технического устройства тепловозов и способов экономии топлива, указывали в отчётных документах заниженное значение остатков топлива. Впоследствии экономили его и похищали.
ОАО «РЖД» причинён имущественный ущерб на сумму более 1,7 млн. руб.
- Приговор вынесен в особом порядке судебного разбирательства в связи с заключением обвиняемым с прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнением его условий, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Осуждённому с учётом наличия в его действиях опасного рецидива и особо активной роли в совершении преступления назначено наказание в виде 5 лет 8 месяцев лишения свободы. Сидеть он будет в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Забайкалец слил топлива почти на два миллиона
Происшествия, Фото:
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