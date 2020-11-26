У жителя Иркутской области нашли сундуки с коноплёй

- Во время неотложного обыска по месту жительства подозреваемого в амбаре, предназначенном для проживания домашнего скота и хранения сена, была обнаружена растительная масса, с признаками наркотических средств, которая хранилась в деревянных ящиках, пакетах и металлической ёмкости. Также на полу помещения обнаружены 36 кустов растения конопля в высушенном виде,- сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.





Мужчина заверил, что растение собрал на окрестных полях для личного употребления и без цели сбыта.







В городе Усть-Кут Иркутской области расследуется уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Он в ноябре подарил знакомому кастет, который является холодным оружием.Экспертиза подтвердила, что изъятая растительная масса – это более шести кг марихуаны, а также более семи кг конопли. Вес 36 кустов наркосодержащего растения составил около четырёх килограмм. Общий вес изъятых наркотиков превысил 17 килограммов.Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.