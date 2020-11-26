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У жителя Иркутской области нашли сундуки с коноплёй

У жителя Иркутской области нашли сундуки с коноплёй
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Мужчина хранил более 17 килограммов «травки»

В городе Усть-Кут Иркутской области расследуется уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Он в ноябре подарил знакомому кастет, который является холодным оружием.

- Во время неотложного обыска по месту жительства подозреваемого в амбаре, предназначенном для проживания домашнего скота и хранения сена, была обнаружена растительная масса, с признаками наркотических средств, которая хранилась в деревянных ящиках, пакетах и металлической ёмкости. Также на полу помещения обнаружены 36 кустов растения конопля в высушенном виде,- сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.


Экспертиза подтвердила, что изъятая растительная масса – это более шести кг марихуаны, а также более семи кг конопли. Вес 36 кустов наркосодержащего растения составил около четырёх килограмм. Общий вес изъятых наркотиков превысил 17 килограммов.

Мужчина заверил, что растение собрал на окрестных полях для личного употребления и без цели сбыта.


Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
наркотики. марихуана конопля
 
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