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В Иркутской области мать уронила младенца в таз с кипятком

В Иркутской области мать уронила младенца в таз с кипятком
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
У ребёнка ожоги 70% тела

Пару дней назад в Тайшете в бане из рук матери выскользнула и упала в таз с горячей водой пятимесячная девочка. Она была доставлена в больницу с ожогами 70% тела, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Также недавно в Черемховском районе годовалая девочка, оставшись без присмотра, потянула за шнур электрического чайника с кипятком и опрокинула его на себя. Ребёнок госпитализирован в больницу и находится в тяжёлом состоянии.

По обоим фактам полиция проводит проверки. Известно, что семьи на учёте в отделе по делам несовершеннолетних не состояли.

С начала года в Иркутской области зафиксирован 31 подобный инцидент с маленькьми детьми. Из них 22 связаны с опрокидыванием горячих жидкостей – кипятка из чайников, кастрюль, тазов и других ёмкостей. Во всех случаях родители находились дома, однако на непродолжительное время оставили вблизи электроприборов ребёнка одного.




несчастный случай
 
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