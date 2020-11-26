В Иркутской области мать уронила младенца в таз с кипятком

У ребёнка ожоги 70% тела



Пару дней назад в Тайшете в бане из рук матери выскользнула и упала в таз с горячей водой пятимесячная девочка. Она была доставлена в больницу с ожогами 70% тела, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Также недавно в Черемховском районе годовалая девочка, оставшись без присмотра, потянула за шнур электрического чайника с кипятком и опрокинула его на себя. Ребёнок госпитализирован в больницу и находится в тяжёлом состоянии.



По обоим фактам полиция проводит проверки. Известно, что семьи на учёте в отделе по делам несовершеннолетних не состояли.



С начала года в Иркутской области зафиксирован 31 подобный инцидент с маленькьми детьми. Из них 22 связаны с опрокидыванием горячих жидкостей – кипятка из чайников, кастрюль, тазов и других ёмкостей. Во всех случаях родители находились дома, однако на непродолжительное время оставили вблизи электроприборов ребёнка одного.









