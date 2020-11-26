У ребёнка ожоги 70% тела
Пару дней назад в Тайшете в бане из рук матери выскользнула и упала в таз с горячей водой пятимесячная девочка. Она была доставлена в больницу с ожогами 70% тела, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Также недавно в Черемховском районе годовалая девочка, оставшись без присмотра, потянула за шнур электрического чайника с кипятком и опрокинула его на себя. Ребёнок госпитализирован в больницу и находится в тяжёлом состоянии.
По обоим фактам полиция проводит проверки. Известно, что семьи на учёте в отделе по делам несовершеннолетних не состояли.
С начала года в Иркутской области зафиксирован 31 подобный инцидент с маленькьми детьми. Из них 22 связаны с опрокидыванием горячих жидкостей – кипятка из чайников, кастрюль, тазов и других ёмкостей. Во всех случаях родители находились дома, однако на непродолжительное время оставили вблизи электроприборов ребёнка одного.
В Иркутской области мать уронила младенца в таз с кипятком
Происшествия, Фото:
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