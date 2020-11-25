Житель Бурятии, хотевший облить жену кислотой, разрубил мужчину

Жестокий убийца заявил, что его «перемкнуло»



Житель Еравнинского района Бурятии предстал перед судом за то, что разрубил голову мужчины топором. Убийство произошло 4 мая в 12-м часу ночи.



Мужчина приехал в гости к бывшей сожительнице. Пара разъехалась в 2016 году, дочка осталась жить с мамой. В гости сельчанин приезжал только ради ребёнка, никаких чувств к её матери он не испытывал.



Мужчина рассказывал, что когда они жили вместе, он постоянно уезжал на вахту. В это время супруга, по его мнению, гуляла. «Таскалась по разным мужикам!» - говорил он. Оскорблённый мужчина признавался, что даже хотел сжечь жене лицо кислотой. Но кислоты под рукой не было, и он плеснул ей в лицо кипятком. Этот инцидент произошёл в 2016 году, за неделю до милана (исполнения года) дочери. Тогда пара и рассталась.



В тот майский вечер женщина выпивала со своими друзьями в тепляке. Бывший супруг в это время колол дрова и нянчился с дочкой. После распития первой бутылки водки женщина позвала его, и он присоединился к ним. Вместе компания выпила пять бутылок водки.



Затем люди из компании зашли в дом, поскольку одному из них стало плохо. Заглянул туда и приехавший отец ребёнка. Он увидел, что дочь плачет и держится за голову. Девочка дала понять, что её ударил один из гостей матери.



Отец ребёнка ворвался в спальню и увидел, что бывшая лежит на кровати, а её знакомый сидит рядом. Мужчина схватил его за грудки. Но приятель лишь сказал: «Вали отсюда, тебе здесь нечего делать».



Отец девочки ушёл курить и размышлять. Минут через 20 он взял с улицы колун, вернулся в спальню и начал наносить удары топором по телу уже уснувшего мужчины. В какой-то момент он развернулся и пошёл на выход, но ему послышалось, что раненый что-то бормочет. Тогда убийца вернулся и добил жертву. В общей сложности он нанёс ему по голове более 10 ударов.



Остановить убийство пыталась хозяйка дома, которая спала с ребёнком в соседней комнате. Она проснулась от глухих ударов, доносившихся из спальни. Пыталась отобрать топор, который уже был скользким и мокрым от крови. Потом женщина пригляделась и увидела, что голова её приятеля разрублена, мозги разлетелись повсюду – на кровати, на полу и стенах. Кошмарная картина ввела женщину в ужас, она убежала.



Затем в дом забежали соседи, они вызвали полицейских.



На суде убийца пояснил, что его «перемкнуло» за то, что его дочь ударили.



Сама женщина суду пояснила, что с убитым они были хорошими друзьями, а её дочь он не трогал.



Суд признал подсудимого виновным в убийстве. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

