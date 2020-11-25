Житель Бурятии, хотевший облить жену кислотой, разрубил мужчину

Жестокий убийца заявил, что его «перемкнуло»
Житель Еравнинского района Бурятии предстал перед судом за то, что разрубил голову мужчины топором. Убийство произошло 4 мая в 12-м часу ночи.
Мужчина приехал в гости к бывшей сожительнице. Пара разъехалась в 2016 году, дочка осталась жить с мамой. В гости сельчанин приезжал только ради ребёнка, никаких чувств к её матери он не испытывал.
Мужчина рассказывал, что когда они жили вместе, он постоянно уезжал на вахту. В это время супруга, по его мнению, гуляла. «Таскалась по разным мужикам!» - говорил он. Оскорблённый мужчина признавался, что даже хотел сжечь жене лицо кислотой. Но кислоты под рукой не было, и он плеснул ей в лицо кипятком. Этот инцидент произошёл в 2016 году, за неделю до милана (исполнения года) дочери. Тогда пара и рассталась.
В тот майский вечер женщина выпивала со своими друзьями в тепляке. Бывший супруг в это время колол дрова и нянчился с дочкой. После распития первой бутылки водки женщина позвала его, и он присоединился к ним. Вместе компания выпила пять бутылок водки.
Затем люди из компании зашли в дом, поскольку одному из них стало плохо. Заглянул туда и приехавший отец ребёнка. Он увидел, что дочь плачет и держится за голову. Девочка дала понять, что её ударил один из гостей матери.
Отец ребёнка ворвался в спальню и увидел, что бывшая лежит на кровати, а её знакомый сидит рядом. Мужчина схватил его за грудки. Но приятель лишь сказал: «Вали отсюда, тебе здесь нечего делать».
Отец девочки ушёл курить и размышлять. Минут через 20 он взял с улицы колун, вернулся в спальню и начал наносить удары топором по телу уже уснувшего мужчины. В какой-то момент он развернулся и пошёл на выход, но ему послышалось, что раненый что-то бормочет. Тогда убийца вернулся и добил жертву. В общей сложности он нанёс ему по голове более 10 ударов.
Остановить убийство пыталась хозяйка дома, которая спала с ребёнком в соседней комнате. Она проснулась от глухих ударов, доносившихся из спальни. Пыталась отобрать топор, который уже был скользким и мокрым от крови. Потом женщина пригляделась и увидела, что голова её приятеля разрублена, мозги разлетелись повсюду – на кровати, на полу и стенах. Кошмарная картина ввела женщину в ужас, она убежала.
Затем в дом забежали соседи, они вызвали полицейских.
На суде убийца пояснил, что его «перемкнуло» за то, что его дочь ударили.
Сама женщина суду пояснила, что с убитым они были хорошими друзьями, а её дочь он не трогал.
Суд признал подсудимого виновным в убийстве. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима.
Житель Бурятии, хотевший облить жену кислотой, разрубил мужчину
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пенсионерка сорвалась с крутого берега и звала на помощь
Незаконный бизнес прикрыли летом этого года
Один из автомобилей пропал 11 лет назад
Рыбаков носило по реке Лена
Мальчики решили разыграть полицейских
Пастух выкрал корову с соседнего пастбища
При оформлении заявки он указал ложные сведения
Нападавший сломал женщине ребро
Водителю не понравилось, что женщина ругалась с сестрой
Трагедия произошла в отделе полиции
Лес в районе рубили местные жители
Под лёд с начала сезона провалились два человека и машина
Теперь на неё возбуждено уголовное дело
Он надеялся получить сразу 700 тысяч рублей
Сгорел нежилой дом