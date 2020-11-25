В Иркутской области рыбаки дрейфовали на оторвавшейся льдине

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области, из архива

Рыбаков носило по реке Лена



Два рыбака дрейфовали на оторвавшейся льдине по реке Лена в Киренском районе Иркутской области.



В пожарно-спасательную службу обратился житель села Змеиново. Ему позвонил односельчанин и сообщил, что он с товарищем находится на льдине размером 20 на 20 метров, и их уносит вниз по течению.



Сотрудники пожарно-спасательной службы на судне на воздушной подушке незамедлительно вышли к месту происшествия.



Льдину с рыбаками прибило к берегу в 100 метрах вниз по течению, и рыбаки смогли перебраться на берег.



- Процесс ледостава на Лене в активной фазе. В районе села Змеиново на судовом ходу наблюдается открытая вода, а забереги достигают 20 метров, толщина льда составляет 10-12 сантиметров, ледовое поле местами неравномерное. Выходить на такой лед крайне опасно, риск возникновения происшествий очень велик. Также стоит отметить, что на водоеме произошел незначительный скачок уровня воды. Скорее всего, эти факторы в совокупности спровоцировали отрыв ледового поля, - прокомментировал старший государственный инспектор по маломерным судам Киренской группы патрульной службы Антон Потапов.





По информации ГУ МЧС по Иркутской области







