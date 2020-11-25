Рыбаков носило по реке Лена
Два рыбака дрейфовали на оторвавшейся льдине по реке Лена в Киренском районе Иркутской области.
В пожарно-спасательную службу обратился житель села Змеиново. Ему позвонил односельчанин и сообщил, что он с товарищем находится на льдине размером 20 на 20 метров, и их уносит вниз по течению.
Сотрудники пожарно-спасательной службы на судне на воздушной подушке незамедлительно вышли к месту происшествия.
Льдину с рыбаками прибило к берегу в 100 метрах вниз по течению, и рыбаки смогли перебраться на берег.
- Процесс ледостава на Лене в активной фазе. В районе села Змеиново на судовом ходу наблюдается открытая вода, а забереги достигают 20 метров, толщина льда составляет 10-12 сантиметров, ледовое поле местами неравномерное. Выходить на такой лед крайне опасно, риск возникновения происшествий очень велик. Также стоит отметить, что на водоеме произошел незначительный скачок уровня воды. Скорее всего, эти факторы в совокупности спровоцировали отрыв ледового поля, - прокомментировал старший государственный инспектор по маломерным судам Киренской группы патрульной службы Антон Потапов.
По информации ГУ МЧС по Иркутской области
В Иркутской области рыбаки дрейфовали на оторвавшейся льдине
Происшествия, Фото:
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