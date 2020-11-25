Мальчики решили разыграть полицейских
На днях в дежурную часть полиции Иркутска поступили телефонные звонки от детей. Звонившие сообщили о том, что они похищены.
Сотрудники полиции определили, где может находиться абонент, и выехали на место. В частном жилом доме в посёлке Оек они обнаружили двух школьников, проживающих здесь же. 12-летние мальчики признались, что это они обратились в полицию. На самом деле никакого похищения не было, а свой поступок совершили шутки ради.
- По данному факту сотрудники ПДН провели проверку. Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о их постановки на учет и проведения профилактической работы. С родителями школьников также проведены беседы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области дети в шутку сообщили в полицию о похищении
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