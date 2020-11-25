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В Бурятии пастух украл корову

В Бурятии пастух украл корову
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пастух выкрал корову с соседнего пастбища

У 31-летнего жителя села Кульск Хоринского района украли корову. Сельчанин рассказал полицейским, что несколько дней назад с пастбища не вернулась его трёхлетняя корова. Ущерб составил 50 тысяч рублей, сообщает МВД по Бурятии.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в краже задержали 33-летнего местного жителя.

Мужчина за оплату занимался выпасом скота сельчан на животноводческой ферме. В начале ноября к нему обратился хозяин нескольких животных и сказал, что приедет их забрать. Пастух, не досчитавшись в стаде коровы, решил украсть другое животное, которое находилось недалеко от фермы на свободном выпасе.

Хозяину мужчина сказал, что корова потерялась и взамен он отдал свою.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».


кража
 
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