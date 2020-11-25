На жителя Бурятии возбудили дело за кредит, взятый обманом

При оформлении заявки он указал ложные сведения



В апреле 2019 года 46-летний житель Селенгинска Кабанского района Бурятии с помощью банковского онлайн-приложения оформил кредит на сумму около 70 тысяч рублей (с учётом страхования займа сумма составила более 80 тысяч рублей). При этом в заявку он внёс ложные сведения о том, что является пенсионером и получает ежемесячный доход в сумме 10 тысяч рублей, а в его собственности имеется квартира. На самом же деле квартира принадлежит его матери, а сам мужчина нигде не работает.



Оформив на себя кредитные обязательства, мужчина не внёс ни единого платежа. Заявление об этом поступило в полицию от сотрудника банка в феврале 2020 года.



Полицейские задержали подозреваемого. Ранее он судим за приобретение и хранение наркотиков. В содеянном признался.



Максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 159 прим. 1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» – арест на срок до четырёх месяцев.





