В Иркутске предотвратили несчастный случай на заливе Якоби

Происшествия, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Пенсионерка сорвалась с крутого берега и звала на помощь



В единую диспетчерскую службу Иркутска поступил звонок от жителей, которые сообщили, что в районе залива Якоби в опасной близости от воды находится пожилая женщина и просит о помощи.



- Прибывшие на место спасатели установили, что женщина, прогуливаясь вдоль берега, в какой-то момент сорвалась с возвышенности. Она оказалась на узкой береговой полосе между тонким льдом и крутым склоном. Для помощи пострадавшей было использовано альпинистское снаряжение. Жительница отделалась испугом, врачебная помощь не потребовалась, – рассказал заместитель директора МКУ города Иркутска «Безопасный город» по ГОЧС Андрей Залозный. – Если бы пенсионерка пошла по тонкому льду, последствия могли быть более плачевными. Из-за тёплой осени в этом году ледовый покров на городских водоёмах только начинает устанавливаться, выход на лёд в эти дни крайне опасен.



Отметим, что с 23 ноября в Иркутске началась ежегодная акция «Безопасный лёд». Специалисты МКУ города Иркутска «Безопасный город» ежедневно проводят патрулирование и комплекс профилактических мероприятий по информированию населения о недопущении выхода на лёд.



В возможных местах выхода людей на лёд устанавливаются стационарные стенды с правилами поведения на воде, правилами оказания первой помощи, выявляются и перекрываются места несанкционированного выезда техники на лёд водоёмов.



Стенды установлены в наиболее посещаемых иркутянами местах: залив Якоби, у ледокола «Ангара», озеро «Квадрат», «Тёплые озера», остров Юность, Боковская протока, посёлок имени Горького, Академгородок, район улиц Овражная и Костромская, съезды к реке Ушаковке.



- С начала этого года уже установлено более 300 информационных знаков, предупреждающих об опасности выхода и о запрете выезда на лёд. В торгово-развлекательных центрах и в общественном транспорте организована трансляция аудиороликов, информирующих население о правилах поведения на льду и телефонах вызова экстренных оперативных служб, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

