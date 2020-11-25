В Иркутске предотвратили несчастный случай на заливе Якоби

Пенсионерка сорвалась с крутого берега и звала на помощь
В единую диспетчерскую службу Иркутска поступил звонок от жителей, которые сообщили, что в районе залива Якоби в опасной близости от воды находится пожилая женщина и просит о помощи.
- Прибывшие на место спасатели установили, что женщина, прогуливаясь вдоль берега, в какой-то момент сорвалась с возвышенности. Она оказалась на узкой береговой полосе между тонким льдом и крутым склоном. Для помощи пострадавшей было использовано альпинистское снаряжение. Жительница отделалась испугом, врачебная помощь не потребовалась, – рассказал заместитель директора МКУ города Иркутска «Безопасный город» по ГОЧС Андрей Залозный. – Если бы пенсионерка пошла по тонкому льду, последствия могли быть более плачевными. Из-за тёплой осени в этом году ледовый покров на городских водоёмах только начинает устанавливаться, выход на лёд в эти дни крайне опасен.
Отметим, что с 23 ноября в Иркутске началась ежегодная акция «Безопасный лёд». Специалисты МКУ города Иркутска «Безопасный город» ежедневно проводят патрулирование и комплекс профилактических мероприятий по информированию населения о недопущении выхода на лёд.
В возможных местах выхода людей на лёд устанавливаются стационарные стенды с правилами поведения на воде, правилами оказания первой помощи, выявляются и перекрываются места несанкционированного выезда техники на лёд водоёмов.
Стенды установлены в наиболее посещаемых иркутянами местах: залив Якоби, у ледокола «Ангара», озеро «Квадрат», «Тёплые озера», остров Юность, Боковская протока, посёлок имени Горького, Академгородок, район улиц Овражная и Костромская, съезды к реке Ушаковке.
- С начала этого года уже установлено более 300 информационных знаков, предупреждающих об опасности выхода и о запрете выезда на лёд. В торгово-развлекательных центрах и в общественном транспорте организована трансляция аудиороликов, информирующих население о правилах поведения на льду и телефонах вызова экстренных оперативных служб, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске предотвратили несчастный случай на заливе Якоби
Происшествия, Фото:
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