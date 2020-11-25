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Улан-удэнец избил бывшую сожительницу из-за «видака»

Улан-удэнец избил бывшую сожительницу из-за «видака»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Нападавший сломал женщине ребро

19 октября в Улан-Удэ 42-летняя женщина пострадала от рук бывшего сожителя. Мужчина, с которым она рассталась в начале года, пришёл забрать свой видеомагнитофон. Однако хозяйка дома стала препятствовать этому. Тогда он толкнул бывшую возлюбленную. Когда она упала, несколько раз пнул женщину, сломав ребро, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Женщина сообщила о случившемся сыну. Приехав и увидев, в каком состоянии находится мать, он обратился в полицию.

Экспертиза показала, что горожанке нанесён вред здоровью средней тяжести.

47-летний мужчина был задержан участковым. Он признался в содеянном и пояснил, что был нетрезв и вспомнил старые обиды.

Подозреваемый ранее трижды привлекался к уголовной ответственности и даже два месяца отбывал наказание в местах лишения свободы. Так, в 2009 году он был осужден за неуплату алиментов детям. Суд ему вынес наказание в виде отбытия исправительных работ, однако в связи с неисполнением оно заменено на реальный срок лишения свободы.

Постоянного источника дохода мужчина не имеет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».


умышленное причинение среднего вреда здоровью
 
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