В Чите полицейского подозревают в избиении задержанного до смерти

Трагедия произошла в отделе полиции



В Чите задержан сотрудник отдела полиции «Железнодорожный» УМВД. Он подозревается в превышении должностных полномочий, совершённых с применением насилия, с причинением тяжких последствий (п. а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.



По версии следствия, 22 ноября помощник оперативного дежурного отдела полиции, находясь при исполнении, без законных оснований, применил силу в отношении доставленного в отдел полиции 42-летнего мужчины. Потерпевший получил черепно-мозговую травму и впоследствии скончался.



Следователи задержали подозреваемого полицейского на 48 часов, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.



В отделе полиции проведены обыски, изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения. Допрашиваются руководство и сотрудники отдела полиции. В ближайшее время следователи предъявят задержанному обвинение.



- По факту возможного превышения должностных полномочий начальником УМВД России назначена служебная проверка. В случае установления вины сотрудника, он будет привлечен к уголовной ответственности и уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, - сообщили, в свою очередь, в УМВД по Забайкальскому краю.





